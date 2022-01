Serbia-Kosovo: inviati speciali di Ue e Usa in visita tra fine gennaio e inizio febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, si recherà in visita in Kosovo e Serbia tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio nel tentativo di rilanciare i contatti per poter tenere una nuova tappa del dialogo. E' quanto riferisce l'emittente "Radio Free Europe", secondo cui anche l'inviato speciale per i Balcani del governo degli Stati Uniti, Gabriel Escobar, dovrebbe recarsi in visita a Pristina e Belgrado nello stesso periodo. La loro missione, secondo fonti citate da "Radio Free Europe", dovrebbe anche incentrarsi sull'organizzazione nel territorio del Kosovo del voto in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari serbe di aprile. (Alt)