Grecia-Kosovo: ministro Esteri Dendias, i Balcani devono guardare al futuro (3)

- Negli ultimi mesi, nonostante la posizione di Atene sul mancato riconoscimento internazionale del Kosovo, i rapporti politici tra i due Paesi si sono intensificati, come emerso durante la visita a Pristina dello scorso 4 giugno da parte del ministro degli Esteri greco Dendias. Nell'occasione della visita di Dendias nel Paese balcanico, Kosovo e Grecia hanno concordato di rafforzare la cooperazione economica bilaterale tramite un ampliamento delle competenze dell'ufficio di Pristina ad Atene. Il ministro degli Esteri ellenico ha spiegato che si tratta dell'ufficio per gli affari commerciali ed economici del Kosovo ad Atene, operativo dal 2019, che sarà rafforzato diventando "ufficio degli interessi del Kosovo ad Atene" in modo tale da ampliare i contatti tra i due Paesi. "La mia visita oggi qua sottolinea il nostro impegno all'ulteriore rafforzamento dei rapporti con voi", ha dichiarato Dendias citato da un comunicato del ministero degli Esteri di Atene. "Siamo vicini", ha aggiunto Dendias evidenziando l'importanza di espandere la cooperazione economica e commerciale tra Grecia e Kosovo. (segue) (Gra)