Roma: controlli Polizia, un arresto per furto e un fermo per rapina aggravata

- La polizia di Stato arresta un uomo per furto aggravato e ricettazione e ne sottopone un altro a fermo per rapina aggravata. E' successo a Roma, dove nella nottata di venerdì scorso, gli agenti del XIII distretto Aurelio, attraverso un'intensificata attività investigativa volta ad individuare gli autori di diversi furti perpetrati in zona, sono riusciti a risalire a due uomini. Pedinati per qualche ora gli investigatori hanno notato come i due effettuavano giri perlustrativi del quartiere fermando l'auto in via Oriolo Romano per poi introdursi in una strada privata in via Chianciano. A quel punto i poliziotti hanno atteso, non potendo avvicinarsi ulteriormente. Apparsi nuovamente dopo una mezz'ora i due si sono divisi prendendo due autovetture, a quel punto sono entrati in azione gli agenti che hanno fermato un 50enne romeno mentre il complice è riuscito a dileguarsi a piedi dopo aver frettolosamente abbandonato la macchina. All'interno dell'utilitaria fermata sono stati rinvenuti: 4 cerchi in lega completi di pneumatici, un borsone di colore rosso con all'interno numerosi attrezzi utili allo smontaggio delle ruote ed al sollevamento dei veicoli e 2 giacche da uomo di colore beige. Nella successiva perquisizione domiciliare del 50enne è stata sequestrata la somma di 150 euro mentre 140 euro li aveva indosso. Nella cantina adiacente sono stati trovati: 12 pneumatici comprensivi di cerchioni; 2 biciclette; diversi arnesi utili allo scasso e numerosi componenti di auto, moto e bicicletta. (segue) (Rer)