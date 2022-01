Energia: A2a a Ardian firmano due accordi vincolanti per acquisizione portafogli eolici e fotovoltaici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, negli ultimi 15 anni, con lo sviluppo delle nostre piattaforme Italiane che contano oggi mezzo gigawatt di assets. Ardian è stato investitore d’avanguardia nel settore rinnovabili in Italia, che ha saputo supportare crescita e transizione ecologica. Siamo lieti che queste due operazioni si inseriscano nel piano di transizione energetica di A2a", ha dichiarato Mathias Burghardt, membro del Comitato esecutivo e responsabile di Ardian Infrastructure. "Il nostro commitment verso gli investimenti sostenibili in infrastrutture energetiche rinnovabili rimane molto forte e cerchiamo continuamente di rinnovare, diversificare e sviluppare il nostro portafoglio di energie rinnovabili in tutto il mondo", ha concluso. (Com)