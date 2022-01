Bulgaria: governo, Russia rispetti nostre scelte di politica estera e adesione alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia dovrebbe mostrare rispetto per le scelte di politica estera intraprese dalla Bulgaria. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri bulgaro in una nota commentando le richieste poste dalla Russia agli Stati Uniti, nell'ambito dei negoziati sull'Ucraina, sul ritiro delle truppe della Nato dal territorio di Bulgaria e Romania. "Chiediamo alla Federazione Russa di mostrare rispetto per la scelta consapevole di politica estera della Repubblica di Bulgaria per l'adesione alla Nato e le decisioni della Corte costituzionale bulgara", ha affermato in una nota la diplomazia di Sofia. "Chiediamo alla Federazione Russa di rimanere impegnata in un dialogo costruttivo con gli Stati membri della Nato e nell'ambito del Consiglio Nato-Russia, volto al futuro di un'Europa più unita e sicura basata sullo stato di diritto e sulla rigorosa attuazione degli impegni di diritto internazionale", ha sottolineato ancora il ministero. Secondo quanto riferito nella nota, il dicastero degli Esteri bulgaro rimarca come i territori nazionali degli Stati membri della Nato siano di fatto "territori dell'Alleanza". "Le Forze armate dei Paesi membri sono anche Forze armate della Nato. Ciò deriva dal Trattato di Washington che istituisce la Nato, che è stato ratificato da tutti gli Stati membri. Il Trattato di Washington non prevede una 'seconda categoria' di Stati membri per i quali la difesa collettiva dovrebbe essere applicata selettivamente o in misura limitata", ha chiarito ancora la diplomazia di Sofia nella nota. (segue) (Seb)