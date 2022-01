Bulgaria: governo, Russia rispetti nostre scelte di politica estera e adesione alla Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il primo ministro Kiril Petkov è intervenuto sulla questione nel corso di un intervento ieri in Parlamento. Rivolgendosi ai deputati, Petkov ha dichiarato: "Da questa tribuna oggi vorrei affermare molto chiaramente: la Bulgaria è uno Stato sovrano e abbiamo fatto da tempo la nostra scelta diventando uno Stato membro della Nato. In quanto tale, decideremo da soli come organizzare la difesa del nostro Paese, in coordinamento con i nostri alleati. Il Trattato di Washington non prevede Stati membri di seconda categoria a cui applicare la difesa collettiva in modo selettivo o entro un ambito limitato", ha spiegato Pektov. (segue) (Seb)