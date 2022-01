Bulgaria: governo, Russia rispetti nostre scelte di politica estera e adesione alla Nato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è modo di negoziare il ritiro delle truppe Nato dalla Romania e dalla Bulgaria, come richiesto dalla Russia, ha detto da parte sua ieri il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana, in un'intervista esclusiva all'emittente televisiva romena "Didi24" dopo che Mosca ha chiesto il ritiro dell'Alleanza da Romania e Bulgaria. "È compito della Nato stabilire dove e in quale configurazione, a seconda delle esigenze di sicurezza, collocare la presenza militare nei Paesi della Nato", ha affermato Geoana. "La nostra risposta è stata e rimane altrettanto chiara e trasparente: non c'è modo di negoziare, di compromettere la posizione militare alleata sul territorio della Nato. Questo non è un problema della Federazione Russa, così come noi non diciamo alla Russia dove mettere o meno le proprie forze sul territorio nazionale", ha aggiunto. Quello che chiede Mosca "è anacronistico", un ritorno a temi "complicati" nella storia europea, "l'idea che si possa minacciare con un'incursione militare uno Stato vicino, sovrano, indipendente e democratico in Europa". "Questa è la vera linea rossa, non quella che dice il capo della diplomazia di Mosca", ha detto Geoana. (segue) (Seb)