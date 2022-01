Bulgaria: governo, Russia rispetti nostre scelte di politica estera e adesione alla Nato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha affermato ieri il ministero degli Esteri russo, le proposte fatte agli Stati Uniti sulle garanzie di sicurezza in Europa includono il ritiro delle truppe della Nato da Bulgaria e Romania, che aderirono all'Alleanza atlantica dopo il 1997. Mosca chiede dunque alla Nato di tornare alla configurazione del 1997. "Il testo dei pilastri delle nostre iniziative è stato volutamente formulato in modo molto chiaro e non ammette interpretazioni ambigue", ha sottolineato il dicastero, ribadendo come sia necessario il ritiro delle forze straniere, degli equipaggiamenti e delle armi da quei Paesi che non erano membri del Patto atlantico alla data specificata. (Seb)