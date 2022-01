Credito: Abi sostiene progetto Fie su "mutui verdi" e futuro sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa può rappresentare un punto di partenza verso un'economia sostenibile e per una nuova consapevolezza sociale e ambientale. In questo percorso è ancor più fondamentale il ruolo del settore bancario per contribuire al rafforzamento degli equilibri di mercato, sostenendo crescita economica e stabilità finanziaria. Con questa visione Abi sostiene l'iniziativa Energy efficient mortgage label, il progetto della Federazione ipotecaria europea (Fie) per lo sviluppo dei finanziamenti per la riqualificazione energetica degli immobili (i cosiddetti "mutui verdi"). Lo rende noto un comunicato dell'Associazione bancaria italiana (Abi). Un orizzonte che, alla luce della crescita del mercato immobiliare nazionale, vede l'Abi stessa impegnata con la Commissione europea, i principali Ministeri competenti, la Banca d'Italia, la Federazione ipotecaria europea, l'Enea e gli operatori di mercato, in un tavolo tecnico di discussione volto ad agevolare gli investimenti per favorire l'efficienza energetica degli edifici e rafforzare la consapevolezza che questi interventi possano incrementare il valore di mercato dei propri immobili nel tempo. Obiettivi che si possono perseguire attraverso l'accesso ai database degli attestati di prestazione energetica (Ape) oggi non disponibili agli operatori di mercato; chiari criteri per valorizzare l'efficienza energetica nel valore di mercato degli immobili; l'avvio dell'operatività di Fondi di garanzia nazionali ed una disciplina di vigilanza che favorisca l'accesso ai finanziamenti per riqualificazione energetica. (Com)