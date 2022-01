Trasporti: Trenord, incidente tra Merone ed Erba (Co), istituito servizio bus sostitutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Trenord annuncia che questa mattina alle ore 8.55 il treno 1617 ha investito un'automobile in prossimità di un passaggio a livello tra le stazioni di Merone ed Erba, in provincia di Como. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.La circolazione tra Milano Cadorna e Merone è regolare, da Merone è stato istituito un servizio di bus sostitutivo. Trenord spiega che seguiranno aggiornamenti sulla circolazione, intanto la società invita i passeggeri a prestare attenzione alle notifiche su App e agli annunci sonori e monitor di stazione. (Com)