Giustizia: Ondei (Corte appello), lentezza e corruzione non possono essere più tollerate

- La lentezza del sistema giudiziario e la presenza di fenomeni corruttivi non possono più essere tollerati, perché offuscano il valore intrinseco della giustizia: hanno, infatti, un comprovato impatto negativo sia sull’economia italiana, sia sul benessere dei cittadini. È intervenuto così il presidente della Corte di appello di Milano, Giuseppe Ondei, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022. “Si calcola che una riduzione del 50 per cento della durata dei giudizi civili può accrescere la dimensione media delle imprese manifatturiere italiane di circa il 10 per cento e che una riduzione da 9 a 5 anni delle procedure fallimentari può generare un incremento di produttività della nostra economia dell’1,6 per cento” ha aggiunto. “Dati che, insieme ad altri studi di settore, confermano come il rilancio dell’economia risulti fortemente condizionato dalle riforme e dagli investimenti nel settore della giustizia. Nel lungo periodo, poi, la lentezza dei processi e la corruzione favoriscono sia a livello macroeconomico, sia sul piano dei comportamenti dei cittadini e della società un clima di incertezza e sfiducia in grado di incidere profondamente anche sulla complessiva capacità imprenditoriale del Paese” ha concluso Ondei. (Rem)