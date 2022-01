Colombia: dissidenza Farc rivendica attentato con autobomba nel dipartimento di Arauca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dissidenza delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) ha rivendicato l’attentato con autobomba registrato mercoledì notte a Saravena, nel dipartimento di Arauca, al confine con il Venezuela, che ha provocato un morto e oltre 20 feriti. In un video diffuso ieri, a cui ha avuto accesso il quotidiano “El Colombiano”, il capo della sottostruttura 28 della dissidenza delle Farc, alias ‘Antonio Medina’, ha dichiarato che l’attacco è stata un’offensiva contro la struttura urbana dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) e ha messo in guardia da nuove azioni terroristiche. Secondo quanto si legge in un comunicato dell'esercito colombiano l'azione è avvenuta nei pressi delle strutture dell’Istituto colombiano agricolo (Ica) e altri edifici, tra cui quello di varie organizzazioni sociali. Il presidente della Colombia Ivan Duque ha definito l'attentato un'azione “miserabile”. “Il miserabile attacco terroristico con un'autobomba a Saravena, Arauca, è un attacco che tutti i colombiani respingono. La nostra forza pubblica continuerà a rafforzare il controllo territoriale nell'area per mettere alle strette questi gruppi armati e garantire la sicurezza della popolazione”, ha scritto Duque sul suo account Twitter. (segue) (Mec)