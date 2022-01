Emirati: Consiglio sicurezza Onu condanna attacco Houthi ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Consiglio di sicurezza hanno condannato con la massima fermezza gli attacchi terroristici ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, di lunedì 17 gennaio, così come quelli in Arabia Saudita. Gli attacchi, commessi e rivendicati dagli Houthi, hanno provocato la morte di tre civili e il ferimento di altri sei. È quanto si legge in una dichiarazione del Consiglio di sicurezza dell’Onu diffusa in seguito all’incontro di ieri, nel quale i Paesi membri hanno espresso “la loro solidarietà e condoglianze alle famiglie delle vittime e ai governo di India e Pakistan, augurando una pronta guarigione ai feriti”. I membri hanno inoltre dichiarato che “il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni costituisce una delle minacce più gravi alla pace e alla sicurezza internazionale”. (segue) (Res)