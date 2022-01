Giustizia: Cartabia, a Reggio Calabria arriveranno rinforzi per vuoti organico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Reggio Calabria i vuoti di organico, soprattutto di personale amministrativo e di dirigenti, "rendono più difficoltoso il lavoro di tutti. Conosco i numeri sulle scoperture (15 per cento a Reggio Calabria), così come conosco il bisogno di rinforzi di magistrati, che si avverte in questo distretto impegnato, come quello di Catanzaro, anche in importanti processi contro la criminalità organizzata". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Reggio Calabria. "I rinforzi arriveranno. I concorsi per l'accesso in magistratura sono ripartiti", ha assicurato. (Rin)