Ue: Della Vedova, da difficoltà sta emergendo spazio politico comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha svolto un ruolo di grande rilievo nella risposta collettiva alla pandemia" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- Il sottosegretario Benedetto Della Vedova ha evidenziato come dalle difficoltà di questi anni stia emergendo uno spazio politico comune europeo, intervenendo alla terza sessione plenaria della Conferenza sul Futuro dell'Europa. Il sottosegretario, riferisce una nota della Farnesina, ha invitato la plenaria a prendere seriamente in considerazione e discutere con attenzione quanto raccomandato dai cittadini nei diversi panel, cominciando, per quanto riguarda la democrazia europea, dal diritto d'iniziativa legislativa per il parlamento europeo evocato anche dal presidente Macron. Della Vedova ha quindi indicato come sia ormai giunto il momento di europeizzare sempre di più il processo elettorale, tramite l'istituzione di liste transnazionali e la possibilità di eleggere un certo numero di parlamentari da queste liste: strumenti per favorire ancora di più il senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione, come anche raccomandato dal panel dei cittadini che ha chiuso i suoi lavori a dicembre a Firenze. (segue) (Com)