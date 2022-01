Donne: Bonetti, con Draghi tornati a livelli occupazione pre-pandemia, 49,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’occupazione femminile "il nostro Paese paga un ritardo storico, i dati Istat degli ultimi anni lo certificano. Il 2020 è stato un anno terribile per le lavoratrici, con un crollo, nel mese di giugno, al 47,6 per cento". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti a "Coffee Break" su La7. "Il 2021, l’anno del governo Draghi, è stato l’anno di un importante e rapido recupero, fino al recente 49,9 per cento di novembre, ultimo dato registrato da Istat. Siamo riusciti a tornare ai livelli pre-pandemia", ha precisato. "E' l’inizio di un percorso di crescita - ha spiegato Bonetti - che abbiamo attivato e vogliamo mantenere stabile grazie a un forte incentivo della presenza delle donne nel lavoro, fatto di decontribuzione del costo del lavoro femminile, di condizionalità e premialità per gli appalti nel Pnrr su donne e giovani, di incentivi alle imprese e nuovi servizi di welfare e di una Strategia nazionale, la prima nella nostra storia, che peraltro monitorerà il raggiungimento degli obiettivi di parità del Pnrr. La strada è certamente lunga e chiaramente inedita ma - ha concluso la ministra - i dati dicono che è finalmente quella giusta: investiamo ancora e crediamo tutti, senza tentennamenti, che più lavoro femminile vuol dire più benessere e ricchezza per tutto il Paese".(Rin)