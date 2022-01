Giustizia: procuratore generale Milano, pm non cerchi consenso a tutti i costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La ricerca del consenso a tutti i costi è, e deve rimanere, atteggiamento estraneo allo svolgimento dell’attività giudiziaria, compreso ovviamente l’operato del pubblico ministero, soggetto processuale sensibile ma non condizionato dalle esigenze e dalle richieste delle parti”. Lo ha dichiarato il procuratore generale di Milano Francesca Nanni, oggi in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Ciò non significa che non debba essere ricercata quella autorevolezza delle decisioni che è la sola garanzia per mantenere in equilibrio il sistema e che dipende sia dall’operato dei singoli, sia dalla credibilità dell’ordinamento giudiziario” ha aggiunto.(Rem)