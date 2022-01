Fisco: Aepi incontra Freni, possibile nuova rottamazione cartelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rottamazione con un allungamento dei tempi di rateizzazione e credito d'imposta con una mediazione con l'Agenzia delle entrate. Sono le proposte lanciate dalla Confederazione Aepi- Associazioni europee di professionisti e imprese che ha incontrato il sottosegretario al Tesoro, Federico Freni. Lo riferisce una nota di Aepi. "Sulla rottamazione quater- ha sottolineato il presidente di Aepi, Mino Dinoi - sono due anni che rimandiamo. Chiediamo di salvaguardare i principi della rottamazione ter, ma ampliando la tempistica con una rateizzazione da 6 a 10 anni per dare alle imprese la possibilità di guardare al futuro. Anche il credito d'imposta per noi diventa una partita determinante". Poi il ringraziamento per la convocazione in tempi brevi: "Siamo molto soddisfatti di questo incontro in cui sono state accolte le nostre istanze e della concretezza mostrata dal sottosegretario". (segue) (Com)