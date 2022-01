Kosovo: ministro Salute Latifi, sistema nazionale pronto a reggere aumento di casi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario del Kosovo è preparato a un eventuale aumento dei casi di Covid-19 nel Paese. Lo ha affermato il ministro della Salute kosovaro, Rifat Latifi, spiegando che il servizio nazionale può reggere anche un incremento dei ricoveri negli ospedali. Latifi ha fatto queste considerazioni nel corso di un incontro con l'ambasciatore degli Stati Uniti Jeffrey Hovenier, il quale ha sottolineato la stretta e fruttuosa cooperazione con il Kosovo e il sostegno degli Usa al processo di vaccinazione nel Paese dei Balcani. Latifi ha aggiunto che il Kosovo possiede dosi sufficienti del vaccino contro il Covid-19 per tutti i cittadini e ha parlato del piano del ministero per migliorare i servizi sanitari per tutte le comunità locali.(Alt)