Kosovo: nuovo capo missione Unmik Ziadeh arrivata nel Paese

- E' arrivata in Kosovo la nuova rappresentante speciale del segretario generale Onu e capo della missione Unmik, Caroline Ziadeh. Lo riferisce un comunicato stampa della missione Unmik, che ricorda come la libanese Ziadeh sia stata nominata al posto dell'uscente Zahir Tanin. Ziadeh ha esperienza di oltre 30 anni nella diplomazia internazionale, avendo servito dal 2017 come direttore del Dipartimento delle organizzazioni internazionali nel ministero degli Esteri libanese e avendo guidato delegazioni presso l'Onu su questioni legate ai diritti umani e l'immigrazione. Ex vice rappresentante permanente del Libano all'Onu a New York, dal 2006 al 2017, Ziadeh ha anche lavorato come ambasciatrice libanese nel Regno Unito e presso l'Ue. "Sotto il mio comando, l'Unmik manterrà il suo impegno a sostegno delle istituzioni e dei cittadini del Kosovo per la realizzazione di un futuro più pacifico e prospero attraverso la promozione dei diritti umani, la costruzione della fiducia tra le comunità e rafforzando gli agenti per un cambiamento positivo anche per le donne ed i giovani", ha dichiarato la diplomatica libanese nell'assumere ufficialmente la guida della missione Onu in Kosovo. "L'Unmik rimarrà impegnata nel suo sostegno al dialogo (tra Kosovo e Serbia) mediato dall'Ue per raggiungere un accordo comprensivo e per una pace ed una riconciliazione di lungo termine", ha concluso Ziadeh. (Res)