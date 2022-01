Kosovo-Serbia: presidente Parlamento Konjufca, associazione comuni serbi è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo vuole portare avanti il dialogo con la Serbia, ma anche fatto presente alla comunità internazionale che non è pronto ad accettare compromessi che portino alla creazione di meccanismi "per affossarlo". E' quanto affermato dal presidente del Parlamento kosovaro, Glauk Konjufca, parlando all'emittente "RTV Dukagjini". "L'associazione con poteri esecutivi renderebbe il Kosovo come la Bosnia Erzegovina", ha dichiarato il presidente del Parlamento di Pristina in riferimento all'Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo. "Il Kosovo non ha più niente da dare a Vucic (il presidente serbo, Aleksandar)", ha affermato Konjufca sottolineando che i cittadini serbi che vivono in Kosovo non hanno problemi "ma non vengono lasciati in pace da Vucic".(Alt)