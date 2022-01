Albania: ministro Difesa kosovaro, lavori in base di Kucova attestano impegno nella Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La scelta dell'Albania di modernizzare la base aerea di Kucova "testimonia la volontà di assumere maggiori responsabilità nella Nato contribuendo al rafforzamento dell'architettura di sicurezza della regione", ha dichiarato ieri il ministro della Difesa albanese, Niko Peleshi, nella cerimonia per sancire l'avvio dei lavori sulla base aerea di Kucova alla presenza del premier Edi Rama e dell'ambasciatrice Usa a Tirana Yuri Kim. Secondo Peleshi, si tratta inoltre di "un chiaro messaggio che viene inviato ad altri attori malintenzionati nella regione dei Balcani occidentali". "La crescente presenza occidentale in tutta la nostra regione non consentirà la penetrazione e l'influenza di questi rivali, che hanno agende e interessi diversi da quelli in cui crediamo e condividiamo", ha affermato il ministro della Difesa albanese. L'investimento in tale base ammonta a circa 45,8 milioni di euro e consiste nella realizzazione di depositi di armamenti, depositi di carburante, stazioni di armamento, parcheggio aeromobili, una caserma dei vigili del fuoco, la ricostruzione della pista e della torre di controllo. I lavori dovrebbero concludersi nell'autunno del 2023. (segue) (Alt)