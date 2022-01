Ue: Orlando, questa è occasione perché sia più verde e più sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dotare l'Ue di uno strumento strategico strutturale, per affrontare le trasformazioni attuali e future per fornire ai lavoratori le giuste competenze e sostenere le imprese nel processo di adattamento, garantendo una transizione inclusiva ed equa. E' la proposta del ministro del Lavoro Andrea Orlando contenuta nella sua lettera a "la Repubblica" di oggi. "Dovremo purtroppo trovare un compromesso con fautori dello Stato minimo", per questo "si potrebbe ipotizzare un meccanismo che riduca al massimo l'impatto sul bilancio nazionale ed europeo. La fase iniziale potrebbe essere sostenuta da finanziamenti aggiuntivi da parte della Commissione, mentre per il prosieguo potrebbero essere attivate sinergie con i fondi nazionali di sicurezza sociale già esistenti", ha spiegato. Occorre fornire "un'alternativa al dilemma posto tra chi contrappone le transizioni, quella ecologica in particolare, alla tenuta occupazionale e sociale. L'Europa può essere più verde e più sociale e questa è un'occasione". Per Orlando "la transizione verde avrà effetti asimmetrici divergenti sull'andamento dell'occupazione in tutte le aree. Nei settori ad alta intensità di carbonio e ad alta intensità energetica l'occupazione diminuirà drasticamente", ecco perché "imprese, pubblica amministrazione e società devono adattarsi rapidamente e avranno bisogno di un sostegno straordinario". (Rin)