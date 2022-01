Usa-Cina: Washington blocca 44 voli di linea dopo sospensione da parte di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno disposto il blocco di 44 voli di linea di compagnie aeree cinesi in risposta alla decisione del governo di Pechino di fare lo stesso con alcune compagnie statunitensi nel quadro delle misure anti Covid-19. Le restrizioni, riferisce la stampa Usa, inizieranno il 30 gennaio e si protrarranno fino al 29 marzo. La misura riguarderà i voli in partenza da Los Angeles e New York verso cinque città cinesi. Le compagnie cinesi interessate sono Xiamen, Air China, China Southern Airlines e China Eastern Airlines. Dal 31 dicembre, le autorità cinesi hanno sospeso 20 voli United Airlines, 10 American Airlines e 14 Delta Air Lines, dopo che alcuni passeggeri sono risultati positivi al Covid-19. (Nys)