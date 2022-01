Molise: presidente Micone ricorda ex consigliere Valletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della scomparsa dell'ex consigliere regionale, Antonino Valletta, il presidente dell'Assemblea legislativa regionale, Salvatore Micone, ha dichiarato: "Un'ottimo e stimato medico che ha vissuto il suo impegno per e con gli altri a tutto tondo, prima nella professione, quindi nella politica e dunque nelle istituzioni. In Consiglio regionale, come nel Parlamento nazionale, Valletta ha portato la sua carica di umanità e di solidarietà. Forte nelle idee, deciso nelle posizioni politiche, ma amabile nei rapporti con amici e avversari Valletta è stato un punto di riferimento per la provincia di Isernia e per tutto il Molise. Una personalità eclettica e gentile che non sarà dimenticata dai suoi pazienti, dai suoi amici, dai suoi compagni di partito e dai suoi avversari politici. Come non sarà dimenticato il suo apporto nella costruzione delle leggi sia regionali che nazionali. Ai familiari del compianto senatore Valletta va, mio tramite il cordogli dell'intero Consiglio regionale". (Gru)