Yemen: coalizione militare a guida saudita nega raid su prigione di Al Saada

- La coalizione militare a guida saudita che dal 2015 è impegnata nel conflitto yemenita in sostegno governo riconosciuto dalla Comunità internazionale ha negato di aver preso di mira un centro di detenzione gestito dai ribelli sciiti filo-iraniani Houthi nel governatorato settentrionale di Al Saada, in Yemen. Lo ha dichiarato il portavoce della coalizione, il generale Turki al Maliki, smentendo le voci che circolavano su diversi media circa l’attacco che ha provocato la morte di almeno 70 persone. Le notizie sull'attentato al centro di detenzione sono "infondate", si legge in un comunicato del portavoce, citato dall'agenzia di stampa ufficiale saudita “Spa”. La coalizione aveva rivendicato venerdì un raid contro la città di Hodeidah. (segue) (Res)