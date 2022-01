Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario.Palazzo di Giustizia, Via Carlo Freguglia, 1 (ore 10:30)REGIONEL'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alla Santa Messa dedicata al Santo Patrono di San Donato Milanese, San Sebastiano. A seguire, l'assessore prende parte alla cerimonia istituzionale presso l'Aula del Consiglio comunale.Chiesa di Santa Barbara, Piazza Santa Barbara, 1, San Donato Milanese (ore 10:45)VARIEAl Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci apre “Future Inventors”, laboratorio interattivo recentemente inaugurato dedicato all’apprendimento delle Stem attraverso la sperimentazione di suoni e immagini, e la Digital Zone YOU&AI, un ambiente digitale per migliorare il dialogo e il coinvolgimento del pubblico sul tema dell’intelligenza artificiale.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Via San Vittore, 21 (ore 9:30-18:30)Gazebo della Lega per chiedere le dimissioni dell'assessore comunale alla sicurezza Marco Granelli e più sicurezza in città. Partecipa il commissario cittadino della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini.Punto stampa nei pressi del banchetto di via Tabacchi (angolo via Balilla) alle ore 11:00.Via Oglio; via Tabacchi / via Balilla; via Osoppo / via Velasquez; piazza Costantino (ore 10-13 e 15-17)Viene presentato il libro “Graffiti Writing in Italy 1989-2021” di Alessandro Mininno, un viaggio divulgativo nel mondo del writing, documentato dettagliatamente con le fotografie e le parole dei suoi protagonisti. Intervengono l'autore, il giornalista Stefano Fiz Bottura e l'artista Angelo Muschio.Triennale Milano, Viale Emilio Alemagna, 6 (ore 17)Al Teatro alla Scala va in scena La bayadère di Rudolf Nureyev in una serata di beneficenza a favore della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus. Dirige l'Orchestra della Scala Kevin Rhodes.Teatro alla Scala, Via Filodrammatici, 2 (ore 20) (Rem)