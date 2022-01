Inflazione: Csc, balzo transitorio se cala costo energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, "se si avvereranno le attese di parziale flessione dei prezzi energetici, sarebbe confermato lo scenario di rientro dell'inflazione, sui valori pre-Covid, nonostante la dinamica possa continuare a crescere nel breve termine". E' questa la stima del Centro studi Confindustria (Csc) nella congiuntura flash di gennaio. "Al calo - spiegano gli analisti del Csc - contribuirebbe la perdurante debolezza della domanda; il risparmio accumulato, che potenzialmente potrebbe affluire sui consumi, difficilmente verrà speso a breve, a causa della fiducia ridotta. Viceversa, le attuali pressioni sui costi e i nodi nelle catene del valore potrebbero in parte trasmettersi ai prezzi dei beni nel 2022. Insieme alla spinta ai prezzi implicita in alcuni processi in atto (transizione ecologica, Pnrr), ciò potrebbe condurre a un'inflazione core strutturalmente piu' elevata". (Rin)