Pil: Csc, in 2022 risalita a forte rischio, pesano caro energia e Covid

- Se nel 2021 è forte il rimbalzo del Pil italiano, nonostante la frenata a fine anno causata da scarsità di materiali e nuovi contagi, la sua risalita "a forte rischio" per il 2022. E' la stima del Centro studi Confindustria (Csc) nella congiuntura flash di gennaio. "A inizio 2022 - si legge - si sono fatte più fitte le nubi, addensatesi già a fine 2021 sulla risalita del Pil italiano, stimato in frenata nel IV trimestre con gli attuali prezzi abnormi dell'energia, i margini erosi, la scarsità di commodity e l'aumento dei contagi, il rischio è che il Pil subisca uno stop nel I trimestre: almeno -0,8 per cento l'impatto del caro-energia sul Pil del 2022 (stime Csc)". (Rin)