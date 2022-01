Industria: Csc, rallenta per caro energia, attesa flessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario per la manifattura "ha iniziato a peggiorare a dicembre: il Pmi è sceso (62,0 da 62,8), pur indicando espansione; gli ordini reggono a fatica. Il costo insostenibile del gas (+723 per cento a dicembre sul pre-crisi) e dell'elettricità in Italia, sommandosi ai rincari degli altri input, sta causando temporanee chiusure di imprese nei settori energivori. L'impatto sulla produzione industriale in Italia sarà registrato tra dicembre e gennaio (dopo il +0,7 per cento medio a ottobre-novembre)". Lo rileva il Centro studi Confindustria (Csc) nella congiuntura flash di gennaio. (Rin)