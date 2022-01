Export: Csc, molto incerto scenario di inizio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre-novembre 2021 l’export italiano "ha continuato a crescere (+2,2 per cento in valore), sostenuto dalle vendite extra-Ue (+2,6 per cento) e intra-Ue (+1,9 per cento). Germania e Usa, primi due mercati, sono quelli che più hanno contribuito a tale performance. La dinamica è positiva anche a prezzi costanti (+0,6 per cento), ma più contenuta, dato il balzo dei prezzi (+1,7 per cento)". Lo rileva il Centro studi Confindustria (Csc) nella congiuntura flash di gennaio per poi avvertire che "lo scenario per inizio 2022 è molto incerto: accanto a una robusta ripresa della domanda estera, segnalata a dicembre dagli indicatori sugli ordini manifatturieri, permangono difficoltà nelle forniture e pressioni sui prezzi". (Rin)