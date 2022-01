Credito: Csc, stabili i prestiti alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il credito è stabile. I prestiti alle imprese italiane "hanno frenato a +0,4 per cento annuo a novembre, dopo il balzo nel 2020 (+8,3 per cento a fine anno), sulla scia di una domanda stabilizzatasi nel secondo e terzo trimestre 2021. Non si vedono impatti sulle sofferenze bancarie, in calo fino a novembre, grazie anche alle cartolarizzazioni". Lo rileva il Centro studi Confindustria (Csc) nella congiuntura flash di gennaio. "Però, l’inizio dell’uscita della Fed dalle misure espansive sta avendo un riflesso su tassi e spread nell’Eurozona, nonostante la Bce mantenga invariata la policy: il Btp è salito a 1,22 per cento a gennaio (da 0,97 per cento), pur restando basso e senza ancora conseguenze sul costo del credito (1,1 per cento per le imprese)", si legge ancora. (Rin)