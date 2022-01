Imprese: Csc, su investimenti attese pessimistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti in Italia "hanno rallentato già nel terzo trimestre 2021 (+1,6 per cento da +2,4 per cento nel secondo). Per il quarto crollano i giudizi delle imprese sulle condizioni di investimento (saldo da +24,4 a +6,7), mentre le aspettative sulle condizioni economiche sono in caduta per il primo trimestre 2022". Lo rileva il Centro studi Confindustria (Csc) nella congiuntura flash di gennaio che annuncia quindi attese pessimistiche. "Agiscono da freno sia i bassi margini, erosi dalle commodity, sia il contesto molto incerto, nonostante il traino esercitato da Pnrr e incentivi (specie per le costruzioni)", spiegano gli analisti Csc.(Rin)