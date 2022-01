Argentina-Messico: Fernandez ringrazia Lopez Obrador per sostegno a negoziato con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando Lopez Obrador e Fernandez parlano di "responsabilità" del Fmi nell'aver concesso nel 2018 al governo dell'ex presidente Mauricio Macri il maggior credito della sua storia il riferimento è principalmente a dichiarazioni dell'ex funzionario del governo di Donald Trump, Mauricio Claver Carone. L'allora rappresentante Usa presso il Fondo ha infatti ammesso in una riunione virtuale nel 2020 che il governo di Trump appoggiò il programma Stand By (Sba) da 55 miliardi di dollari a Macri "in considerazione di un interesse geopolitico" nella regione. Oltre alla dichiarazione dell'attuale presidente della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) secondo Buenos Aires pesa sul Fondo monetario anche la responsabilità di aver consentito durante la durata del programma Sba la fuga dall'Argentina di capitali per un ammontare equivalente a quello dello stesso prestito poi rimasto in 45 miliardi di dollari per la decisione del governo Fernandez di non incassare le ultime due tranche. (segue) (Abu)