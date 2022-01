Business news: Romania, importazioni gas aumentate del 67,4 per cento nei primi 11 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha importato, nei primi 11 mesi del 2021, una quantità di gas naturale utilizzabile pari a 2,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep), il 67,4 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica. La produzione nazionale di gas naturale è stata di quasi 6,6 milioni di tep, inferiore dello 0,4 per cento (28.900 tep) a quella di gennaio-novembre 2020. La Commissione nazionale di strategia e previsioni stima per quest'anno una produzione di gas di 7,4 milioni di tep e un import di 2,32 milioni di tep, in aumento rispettivamente dell'1,5 e del 38 per cento rispetto al 2020. Secondo la "Strategia energetica 2019-2030, in vista del 2050", pubblicata sul sito web del ministero competente, la produzione di gas naturale della Romania raggiungerà un picco di 132 terawattora nel 2025, per effetto della produzione nel Mar Nero, e poi scenderebbe a 96 terawattora nel 2030 e a 65 nel 2050. Il consumo finale di gas naturale rimarrà costante tra il 2030 e il 2050, a livello di 68 terawattora. Il livello massimo di domanda è stimato in circa 73 terawattora, e il livello minimo, da 63 nel 2030, a 47 nel 2050. (Rob)