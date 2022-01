Business news: Scozia, a Iberdrola progetti eolici con investimenti per 22,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Iberdrola si è aggiudicata 7 GW di energia eolica offshore in Scozia nella più grande gara d'appalto fino ad oggi del Paese che comporterà un investimento totale di 22,5 miliardi di euro. Come riferito in un comunicato, Iberdrola realizzerà tre progetti su larga scala: due, con tecnologia galleggiante da sviluppare in collaborazione con Shell, e il terzo su una struttura fissa. Nello specifico si tratta di MarramWind, un progetto offshore da 3 GW al largo della costa nord-est della Scozia da sviluppare congiuntamente con Shell; CampionWind, un progetto offshore da 2 GW sulla costa orientale della Scozia, sempre con Shell e MachairWind da 2 GW con fondazioni fisse nelle acque al largo dell'isola di Islay nelle Ebridi, a ovest della Scozia. I tre progetti dovrebbero entrare in funzione a partire dal 2030. "Iberdrola è un leader globale nell'eolico offshore", ha detto il presidente della società spagnola che ha investito oltre 5,5 miliardi di euro nel Regno Unito, nell'Europa continentale e negli Stati Uniti, e prevede di raggiungere 30 miliardi di euro entro il 2030. Ogni progetto ha creato un proprio portale per registrare e reclutare aziende interessate a tutta la catena di approvvigionamento che avranno l'opportunità di collaborare con Iberdrola e Shell. (Spm)