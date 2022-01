Business news: partnership Falck Renewables-BlueFloat Energy festeggia successo nell’asta ScotWind

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partnership tra Falck Renewables e BlueFloat Energy annuncia il successo di tre delle sue offerte nell’ambito dell’asta ScotWind, condotta da Crown Estate Scotland per aggiudicare le concessioni dei fondali marini per lo sviluppo di progetti eolici marini su larga scala al largo delle coste scozzesi. Come riferisce un comunicato, due dei progetti proposti dalla partnership - un sito a est di Aberdeen (“Plan Option E1”) e un sito a nord di Fraserburgh (“Plan Option NE6”) - sono stati concessi in concessione da Crown Estate Scotland insieme a un sito proposto a est di Caithness (“Plan Option NE3”), che sarà sviluppato da una partnership composta da Falck Renewables, BlueFloat Energy e Orsted. Le tre aree potrebbero ospitare un totale di circa 3 GW di capacità eolica marina con tecnologia galleggiante. I progetti potrebbero essere operativi entro la fine del decennio, previo ottenimento delle autorizzazioni e delle connessioni alla rete. Le proposte vincenti hanno combinato la conoscenza e l'esperienza di BlueFloat Energy nello sviluppo, nel finanziamento e nella realizzazione di progetti eolici marini galleggianti con il forte track record di Falck Renewables nello sviluppo di progetti a livello globale e gli oltre 15 anni di esperienza nel community engagement in Scozia. (Com)