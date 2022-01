Business news: Gazprom non prenota transito gas Jamal-Europa attraverso Polonia per febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom non ha prenotato volumi di transito di gas attraverso il gasdotto Jamal-Europa verso la Polonia per febbraio. Lo scrive l'agenzia di stampa russa "Ria Novosti", con riferimento ai dati della piattaforma di compravendita del gas polacca Gsa. All'asta era stato offerto di prenotare la capacità della sezione polacca per un volume di 89,1 milioni di metri cubi al giorno, ma Gazprom ha declinato l'invito. Inoltre la compagnia energetica russa non ha riservato volumi di transito di gas aggiuntivi attraverso l'Ucraina a febbraio. Secondo i dati preliminari della compagnia, Gazprom avrebbe aumentato la produzione di gas dal 1 al 15 gennaio del 2,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, incrementando le consegne in Bulgaria, Turchia, e Bosnia-Erzegovina. (Rum)