Business news: Enbw e Bp insieme per parco eolico al largo della Scozia

- Il conglomerato per l'energia tedesco Enbw e la concorrente britannica Bp intendono costruire insieme il parco eolico “Morven”, al largo della Scozia. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a tal fine i due gruppi si sono aggiudicati il ​​contratto per un'area di 860 chilometri quadrati dall'asta di Crown Estate Scotland, l'ente che gestisce le terre della corona britannica in Scozia. L'impianto sarà realizzato dal 2026-2027 e, con una potenza di 2,9 gigawatt, fornirà elettricità sufficiente per tre milioni di abitazioni. L'area si trova a circa 60 chilometri dalla costa di Aberdeen e, secondo Enbw, ha una profondità vantaggiosa e buone condizioni di vento. Entrambe le società sono ugualmente coinvolte nel progetto. (Geb)