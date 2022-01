Business news: Grecia, entrate del bilancio per il 2021 superano i 59 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del bilancio dello Stato greco hanno superato gli obiettivi nel 2021, ammontando a 59,2 miliardi di euro, in aumento del 2,1 per cento rispetto agli obiettivi previsti. La spesa di bilancio è scesa di 420 milioni di euro rispetto al 2020, ha spiegato il ministero delle Finanze in una nota. In un rapporto sui dati sull'esecuzione del bilancio provvisorio, il ministero ha affermato che il gettito fiscale è stato di 47,6 miliardi di euro, in aumento dell'1,6 per cento rispetto a quanto previsto e il risultato finale sarà molto più alto poiché il pagamento delle tasse di immatricolazione delle auto è stato prorogato di due mesi. Il vice ministro delle Finanze, Theodore Skylakakis, commentando i dati, ha affermato che le cifre sono provvisorie e che il ministero dovrà attendere fino a quelle definitive. Skylakakis ha osservato che l'esecuzione del bilancio è stata migliore del previsto e che si è trattato di uno sviluppo significativo per la credibilità fiscale dello Stato greco. (Gra)