Business news: Mmk e Danieli firmano contratto per costruzione quattro forni di riscaldo in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa siderurgica russa Mmk e la multinazionale italiana leader a livello mondiale nella produzione di impianti siderurgici Danieli hanno firmato un contratto per la costruzione di quattro forni di riscaldo per il treno nastri 2000 di Mmk presso lo stabilimento produttivo di Magnitogorsk. L'intero progetto verrà completato in diverse fasi entro cinque anni, come riferisce un comunicato stampa, ed il suo importo totale supera i 100 milioni di euro. Il contratto è stato firmato dall'amministratore delegato di Mmk, Pavel Shiljaev e dal presidente di Danieli Russia, Antonello Colussi. La cerimonia della firma si è svolta alla presenza dell'ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace. In base al contratto, Danieli, leader nelle tecnologie per la metallurgia, fornirà i principali equipaggiamenti tecnologici ed i servizi di supervisione ed avviamento per i nuovi forni di riscaldo, che sostituiranno le quattro unità esistenti nel reparto di laminazione piani numero 10. Il primo forno verrà avviato nel 2023 ed il quarto nel 2026. Ognuno dei forni realizzerà una produttività oraria di 465 tonnellate di materiale. Verranno installati bruciatori di nuova generazione che permetteranno una significativa riduzione di ossidi di azoto in atmosfera. (Rum)