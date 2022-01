Business news: Francia, Macron annuncia investimenti di gruppi internazionali nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, si è recato in visita nel Dipartimento dell’Haut-Rhin presso il sito industriale di Chalampé dove il gruppo tedesco Basf effettuerà un investimento di 300 milioni di euro per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di Esametilendiammina (HMD), utilizzata nel ciclo produttivo del nylon, che genererà la creazione di 50 posti di lavoro. Come riferisce una nota, Macron riceverà presso l’Eliseo il presidente e Ceo della società statunitense Eastman, che annuncerà in tale occasione il suo progetto di investimento in un impianto di riciclaggio molecolare della plastica. Quest’importante investimento è stimato a 850 milioni di euro e porterà alla creazione di 350 nuovi posti di lavoro. L'apertura della fabbrica è prevista entro il 2025. Infine, nella giornata odierna, il governo francese attribuirà 17 Premi Choose France ad altrettante aziende estere che si sono distinte avviando in Francia rilevanti progetti d’investimento. (Frp)