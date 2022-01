Business news: Romania, fatturato settore servizi ad aziende a +17,3 per cento nei primi 11 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania il volume del fatturato per i servizi resi alle aziende è aumentato del 17,3 per cento anno su anno nei primi undici mesi del 2021. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Tenuto conto dei fattori stagionali, l'aumento è stato del 17,1 per cento. Significativi sono gli aumenti registrati dalle attività dei servizi di informazione e della tecnologia dell'informazione (+27,1 per cento), dalle attività di trasporti (+19,5 per cento), dalle attività di produzione cinematografica, video, programmi televisivi, diffusione e trasmissione di programmi (+15,9 per cento), altri servizi forniti principalmente alle imprese (+15,3 per cento) e attività di comunicazione (+5,6 per cento). Nel mese di novembre 2021 il fatturato dei servizi di mercato forniti principalmente alle società è aumentato del 16,8 per cento su base tendenziale. La crescita congiunturale è stata invece dello 0,2 per cento. (Rob)