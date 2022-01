Business news: Francia, governo rafforza aiuti ad aziende di alcuni settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della crisi del coronavirus, il governo francese ha previsto un aiuto ulteriore per le aziende con meno di 250 dipendenti dei settori alberghieri, ristorazione, eventi e viaggi turistici. Lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, durante una visita in una brasserie di Parigi. A dicembre e a gennaio le aziende di questi settori che hanno perso almeno il 30 per cento dei ricavi, a cause delle restrizioni anti-Covid, potranno beneficiare di un "aiuto eccezionale" al pagamento dei contribuiti dei dipendenti per una cifra pari al 20 per cento della loro massa salariale. (Frp)