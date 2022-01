Business news: Spagna, nel 2021 oltre 27 mila lavoratori hanno aderito a piano licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 oltre 27 mila lavoratori del settore bancario hanno aderito ai piani di licenziamento volontario proposti da diversi istituti di credito spagnoli. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", si tratta di un numero superiore a quello stimato dalle stesse banche che prevedevano un taglio complessivo di 18.627 impiegati. Alla fine del 2020, 175.185 dipendenti lavoravano in banche, ex casse di risparmio e casse rurali, secondo i dati della Banca di Spagna. Se si sottraggono da questa cifra i licenziamenti approvati lo scorso anno, la forza lavoro nel settore bancario si è ridotta a meno di 156.558 unità. Secondo le statistiche, nel 1981, quando è iniziato il registro, il numero di dipendenti era di 252.351. (Spm)