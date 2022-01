Business news: transito gas in Ucraina in prima metà gennaio ai minimi da quattro anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il transito medio giornaliero di gas naturale attraverso il Sistema di trasmissione del gas (Gts) ucraino dal primo al 16 gennaio 2022 ammonta a 52,4 milioni di metri cubi, il minimo degli ultimi quattro anni. Lo ha affermato l'amministratore delegato dell'operatore Gts ucraino, Sergiy Makogon, sottolineando come la compagnia energetica russa Gazprom non abbia prenotato capacità di transito aggiuntiva attraverso l'Ucraina a febbraio, nonostante vi fosse la possibilità. "Gazprom non è interessata ad aiutare i Paesi dell'Ue durante la crisi energetica, mentre le pressioni sull'Europa per il lancio del gasdotto Nord Stream 2 continuano", ha affermato Makogon. (Rum)