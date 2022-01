Business news: Germania, ordini industria aumentati dell'1,5 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini ricevuti dall'industria tedesca hanno registrato a novembre del 2021 un aumento dell'1,5 per cento su base mensile, raggiungendo il massimo dall'inizio della rilevazione del dato nel 2015. è quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, dal giugno del 2020, le imprese tedesche ricevono costantemente più ordini di quanti riescano a elaborare a causa delle strozzature nelle catene di approvvigionamento internazionali. Rispetto al febbraio del 2020, l'ultimo mese prima dell'inizio della pandemia di Covid-19 in Germania con l'attuazione delle restrizioni anticontagio, il dato ha sperimentato un balzo del 27,4 per cento. In particolare, gli ordini dalla Germania sono aumentati dello 0,8 per cento, quelli dall'estero dell'1,8 per cento. (Geb)