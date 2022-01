Business news: Romania, settore costruzioni in calo dell'1,2 per cento nei primi 11 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore delle costruzioni in Romania è calato nei primi undici mesi del 2021 dell'1,2 per cento anno su anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Tenuto conto dei fattori stagionali, il calo è stato dello 0,9 per cento. Nel mese di novembre 2021, rispetto al mese precedente, il volume dei lavori edilizi è aumentato del 16,1 per cento, aumento evidenziato dalle nuove costruzioni (+16,7 per cento) e dai lavori di manutenzione e riparazione (+14,9 per cento). (Rob)