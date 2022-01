Business news: Bulgaria, quota delle rinnovabili nel 2020 pari al 23 per cento della produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha realizzato nel 2020 una quota di energia data da fonti rinnovabili pari al 23,3 per cento del totale. Lo riferisce l'emittente radiofonica pubblica "Bnr", rilanciando i dati pubblicati da Eurostat. La Bulgaria si colloca nella classifica dei Paesi Ue dopo la Romania (24,5 per cento) e prima della Grecia (21,7 per cento). Spagna (21,2 per cento), Germania (19,3 per cento), Francia (19,1 per cento) e Paesi Bassi (14 per cento) si collocano dopo la Bulgaria. Nel 2019 le energie rinnovabili rappresentavano il 21,55 per cento del mix energetico prodotto dalla Bulgaria. (Seb)