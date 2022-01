Usa: “Politico”, Trump voleva disporre il sequestro delle macchine elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva intenzione di dare disposizioni affinché fossero sequestrate le macchine per il conteggio elettronico dei voti utilizzate durante le ultime presidenziali. Lo scrive il sito “Politico” citando una bozza di ordine esecutivo inclusa nell’incartamento ottenuto dalla commissione d’inchiesta sulla rivolta del 6 gennaio 2021, data in cui un gruppo di sostenitori dell’ex inquilino della Casa Bianca fece irruzione in Campidoglio per interrompere la certificazione del voto. La Corte Suprema ha stabilito questa settimana che Trump non può impedire che tali documenti vengano consegnati al comitato inquirente sulla base del privilegio esecutivo dovuto agli ex presidenti. La bozza di decreto esecutivo non è mai stata inviata a chi di dovere e non se ne conosce l'autore. (segue) (Nys)